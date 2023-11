Il Mattino – Olivera tornerà a Napoli venerdì, Mazzarri studia una soluzione per l’Atalanta

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito del rientro a Castel Volturno di Mathias Olivera, impegnato con la Nazionale dell’Uruguay. Secondo quanto riportato, il terzino tornerà alla base solo venerdì. Motivo per cui la difesa del Napoli è da considerarsi in emergenza per la prossima partita di campionato contro l’Atalanta, visto anche l’infortunio di Mario Rui. Il match infatti si giocherà sabato 25 novembre alle ore 18, e per il difensore sarà uno sforzo molto importante da sostenere. Al calciatore verranno richiesti dei lavori supplementari, ma il tecnico Walter Mazzarri ha già pronta un’alternativa. Nel caso l’ex Getafe non riuscisse a prendere parte al match, la sua casella verrà ricoperta da Natan, spostato per l’occasione.