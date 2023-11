Atalanta-Napoli sarà arbitrata da Mariani di Aprilia. Valeri al Var

Sono state appena diramate le designazioni arbitrali della tredicesima giornata di Serie A. Il Napoli, per l’occasione, sfiderà l’Atalanta al Gewiss Stadium sabato 25 novembre alle ore 18, in un match che può rappresentare un vero e proprio spartiacque per le ambizioni stagionali degli azzurri, guidati per la prima volta nella seconda esperienza in azzurro di Walter Mazzarri. La gara sarà arbitrata da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. A supportarlo ci saranno i guardalinee Giallatini e Rossi, mentre il quarto uomo sarà Ghersini. Il Var sarà presieduto da Paolo Valeri della sezione di Roma 2, ad assisterlo ci sarà Paterna. Di seguito, la designazione completa.

ATALANTA – NAPOLI Sabato 25/11 h.18.00

MARIANI

GIALLATINI – ROSSI L.

IV: GHERSINI

VAR: VALERI

AVAR: PATERNA