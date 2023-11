Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Victor Osimhen e Piotr Zielinski potrebbero non esserci per la gara di sabato alle 18:00 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Sono notizie che non faranno sicuramente piacere, e che potrebbero vedere i due giocatori aggiungersi alla lista degli indisponibili nella quale figurano Mario Rui (che tornerà nel 2024) e Alex Meret, il cui infortunio appare più serio del previsto.