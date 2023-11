Dossena dubbioso: “Mazzarri a Napoli? Il calcio è avanzato di 40 anni”

L’ex calciatore del Napoli Andrea Dossena è intervenuto a Radio Marte per parlare del nuovo allenatore azzurro Walter Mazzarri.

Di seguito le sue parole: “Che effetto mi fa rivedere Mazzarri sulla panchina del Napoli? Particolare. Riavvolgiamo il nastro, ma il calcio è andato avanti: sono 40 anni di vita reale, perché ciò che avviene nel calcio va moltiplicato”.

Poi Dossena ha continuato: “Sotto alcuni punti di vista Mazzarri è una certezza, però c’è da vedere quanto si sia aggiornato e quanto sappia fare un modulo per lui nuovo. Qualche volta ha provato la difesa a quattro, in passato, ma non è mai stato un suo cavallo di battaglia. Più che pensare ai numeri, deve rimetter ele cose a posto. C’erano tante energie buttate via dalla precedente gestione, o almeno questo era ciò che si percepiva guardando da fuori il Napoli”.