Cannavaro: “Nessun contatto con ADL. Kvara? Gli dò un consiglio”

Prima della scelta di Mazzarri come allenatore del Napoli, Fabio Cannavaro sembrava vicinissimo a prendere il posto di Rudi Garcia. Proprio l’ex difensore italiano è intervenuto a Radio KissKiss per parlare della sua esperienza.

Ecco le sue parole: “Contatti con De Laurentiis? No, nessun contatto, io e Paolo siamo andati al Maradona con l’Empoli perché è una cosa che facciamo spesso. Il Napoli di Mazzarri? Squadra forte, con Garcia s’era perso quel modo di giocare che piaceva un po’ a tutti. Il Napoli aveva abituato a mettere sotto gli avversari con o senza palla. In questi mesi tali caratteristiche si son perse. La rosa è ancora forte, c’è un allenatore che conosce l’ambiente e tutti si aspettano che il Napoli torni a far divertire i tifosi”.

Poi Cannavaro ha continuato: “Se Kvaratskhelia è un potenziale Pallone d’Oro come dice Buffon? Ha caratteristiche da calciatore unico, da giocatore top. Poi secondo me deve crescere, deve capire che sette o otto mesi non bastano, è necessario avere continuità e bisogna continuare a salire. Walter Mazzarri? Lo diranno i risultati se è l’uomo giusto, le prossime gare non saranno facili. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Futuro Centro sportivo del Napoli? Non sarà questo qui a Soccavo”.