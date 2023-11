Transfermarkt – i 50 stadi con la maggiore affluenza: Napoli in classifica

I tifosi, si sa, sono parte fondamentale di tutti gli sport, e nel calcio fanno la differenza. Proprio i tifosi, sono i protagonisti della classifica stilata da Transfermarkt, che ha messo in graduatoria i 50 stadi con la media spettatori più alta al mondo. Diversi i club italiani in classifica, e tra questi figura anche il Napoli, posizionato al 31esimo posto.

Ecco quanto scrive il noto portale online: “In attesa della fine dei lavori per Santiago Bernabeu e Camp Nou, sebbene Blancos e Blaugrana siano comunque presenti in classifica, la vetta la conquista per distacco il muro giallo del Borussia Dortmund. Non lontano lo stadio dei rivali bavaresi del Bayern e il caro vecchio Old Trafford, che la spunta di poco sulla San Siro nerazzurra, a sua volta poco sopra la controparte rossonera“.

Poi la graduatoria dei campionati con più stadi in classifica: “La Premier vede solo lo stadio dei Red Devils nei primi otto posti della lista, ma poi comincia la rimonta, visto che è la lega più presente in top50 con ben dieci stadi, undici se contiamo anche l’unico stadio di Championship, il secondo livello inglese. Segue non lontana la Bundesliga con otto ma un campionato con meno partecipanti, ma si compensa con la Zweite Bundesliga, il campionato cadetto tedesco, che piazza persino quattro stadi tra i primi 50, a ulteriore riprova del fatto che piazze come Amburgo, Gelsenkirchen, Berlino e Kaiserslautern meritino ben altri palcoscenici“.

Infine un focus sulle squadre italiane: “La Serie A conta invece cinque stadi, uno in più della Ligue 1 e uno in meno rispetto al campionato spagnolo. Fondamentali i contributi dei Derby di Milano e Roma, con tutte e quattro le squadre in classifica, insieme al Diego Armando Maradona di Napoli. Fuori invece l’Allianz Stadium, che può contare su un numero ridotto di posti rispetto a molti top club d’Europa. Nella top10 casalinga invece sorprendono Genoa e Lecce, con la prima tornata in Serie A dopo un anno nella categoria inferiore, e il Lecce che, in una città da neanche 100mila abitanti, riesce a portare al Via del Mare oltre 27mila spettatori di media”.