Secondo quanto riportato da Il Corriere Del Mezzogiorno lo staff sanitario del professor Raffaele Canonico vuole provare a recuperare Victor Osimhen almeno per la panchina in occasione della gara di sabato contro l’Atalanta. Sarà fondamentale capire nei 2 allenamenti quale sia la condizione del nigeriano. Potrebbe iniziare invece dal primo minuto Giovanni Simeone. L’attaccante non è stato convocato dalla nazionale argentina ed ha partecipato tutti gli allenamenti di mister Mazzarri.