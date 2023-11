Zielinski dalla Polonia: “Aspettative su di me? Non mi manca quasi nulla. Si richedono un gol e un assist a partita, ma…”

Piotr Zielinski, calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista per conto del media polacco Tvp Sport. Il centrocampista ha parlato a proposito delle aspettative che si fanno a suo carico. Di seguito, le sue parole.

“Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione. A volte si può essere d’accordo, a volte no. Sto cercando di giocare al meglio. Non c’è bisogno di lasciarsi incantare: io e Robert siamo i protagonisti di questa nazionale. Abbiamo grandi abilità, ecco perché la gente si aspetta un gol o un assist. Anche se quei numeri non c’erano, ho comunque giocato buone partite e guidato l’azione. Sono sempre stato ferito. Non ho problemi con questo. Continuerò a cercare di giocare al meglio per la nazionale. Sono sicuro che potrò aiutare molto questa squadra. È un peccato che in queste qualificazioni sembrasse solo “ok” e non “top”.

“Le aspettative sono legate al mio livello? Dirò immodestamente che non mi manca quasi nulla. Ho tutto. La gente vuole che ci sia un gol e un assist ogni partita. Però siamo in undici e perché tutto questo funzioni bene, perché io mi trovi bene in questa Nazionale, abbiamo bisogno di una squadra intera. Certo, sono una persona che può portare avanti la squadra con il mio equilibrio, la mia ricezione o il mio gioco”.