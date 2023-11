Denis: “Mazzarri è la persona giusta per il Napoli, con noi aveva un rapporto paterno. Garcia? Sfortunato”

German Denis, ex calciatore del Napoli di Walter Mazzarri, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“In questo momento Mazzarri è la persona giusta per il Napoli, è capace e competente. Conoscendo la piazza può dare tanto, senza dubbio. Il suo rapporto con noi calciatori? È un allenatore con cui si poteva parlare, aveva un rapporto con i giocatori paterno. Ha tanta esperienza e riesce a capire quando è il momento di fare una chiacchierata con un giocatore, riesce a tirare fuori il meglio da tutti. Dopo quello che ha fatto Spalletti era molto difficile ripetere lo stesso anno. Garcia si è trovato in un momento nel quale il Napoli veniva da uno scudetto stravinto ed era bello da vedere. Aveva uno dei difensori più forti d’Europa, Osimhen era in formissima, poi Kvaratskhelia. Garcia è stato un po’ sfortunato, questo bisogna dirlo perché al di là di quello che poteva fare, la gestione del gruppo è stato qualcosa che non andava. Era difficile ripetere l’anno di Spalletti. Se il giocatore non riesce a capire il momento può essere controproducente. Mazzarri è bravo a capire in che momento avvicinarsi al giocatore e in che momento tirargli le orecchie. Trova una squadra che non può lavorare tanto per la sosta, ma col tempo metterà la sua mano. Non ha paura degli incontri difficili perché è consapevole di ciò che ha in mano. Questo Napoli se la può giocare con chiunque. Anche gli altri devono pensare al Napoli, per me prenderà tantissima forza con i risultati. Il periodo è corto, bisogna fare subito qualcosa, ma bisogna avere pazienza perché c’è un altro inizio”.