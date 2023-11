Il Mattino – De Laurentiis crede di aver sbagliato solo la scelta di Garcia in estate

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato, il presidente del Napoli è convinto di non aver sbagliato alcuna scelta nel corso di questa estate, eccezion fatta per quella di affidare la squadra a Rudi Garcia. È l’unico mea culpa che si è posto, come fosse un capro espiatorio. Nessuno ha la forza di porgli gli sbagli commessi dal 4 giugno ad oggi, scrive la testata. Nella giornata di ieri ha parlato a lungo nel suo ufficio con Walter Mazzarri, tanto che i due sono arrivati insieme al campo.