TMW – Meret, l’agente: “Rinnovo con aumento o guarderemo altrove”

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, Alex Meret, portiere del Napoli, è in scadenza contrattuale come due anni fa, ma con un’opzione fino al 30 giugno 2025. Il suo agente Federico Pastorello specifica che qualora non fosse esercitata ci sarebbero almeno due club alla ricerca di un portiere, cioè la Roma e la Fiorentina, anche se è arrivato quest’estate il danese Christensen, con Terracciano che è ancora titolare. Attualmente Meret percepisce poco meno di 2 milioni di euro e dopo le ottime prestazioni di questo anno e mezzo vorrebbe un aumento contrattuale. Da capire se sarà dello stesso avviso il presidente del Napoli, considerando la battaglia sugli stipendi che sta portando avanti nelle ultime settimane.