Corbo scettico: “Mazzarri? Avrei preferito Tudor, vi spiego”

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dell’arrivo di Mazzarri a Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Ho accolto l’arrivo di Mazzarri con grande perplessità perché pensavo venisse ingaggiato Tudor, l’uomo duro, ma capace, in grado di deviare il corso delle cose. A cominciare da un fattore: se De Laurentiis mette piede nello spogliatoio, il croato gli risponde che nella liturgia del calcio esistono delle regole che vanno rispettate. Se il patron vuole parlare con la squadra, il mister esce, per dar modo al datore di lavoro di parlare con i suoi dipendenti. Se però il presidente vuole fare sfuriate contro squadra e allenatore insieme, è quanto di più sfasciante esista nel calcio. Tudor dava più garanzie di Mazzarri perché le sue richieste di un anno e mezzo di contratto erano anche un modo per difendersi dall’invadenza, dal momento che, prima di rompere la situazione, il patron ci avrebbe pensato due volte. Sarebbe stata una barriera di protezione”.