Verso Italia-Macedonia del Nord, Elmas: “Spalletti farà vedere lo stesso gioco di Napoli”

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Macedonia del Nord. Ecco cosa ha dichiarato:

“E’ una partita importantissima per l’Italia, ma noi guardiamo a noi stessi. Siamo venuti qui per conquistare i 3 punti, domani cercheremo di giocare la nostra partita migliore, daremo il massimo per vincere. Siamo giocatori e giochiamo in grandi squadre, per noi è un piacere giocare contro l’Italia. Non so se ci sottovalutano, siamo qui per fare un bel risultato. Noi diamo sempre il massimo, scenderemo in campo per applicare le idee del mister e domani cercheremo di fare la prestazione. Spalletti? lo conosco bene, non penso che farà grandi cambiamenti, sappiamo come fa giocare le sue squadre. Credo che farà le stesse cose che faceva al Napoli quindi ci aspettiamo tanta aggressione e possesso palla. Noi siamo qui per non farglielo fare. L’Italia è un’ottima nazionale e speriamo di vincere”.