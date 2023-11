Mazzarri 2.0 – Ecco come è cambiato il mister dopo 10 anni

Mazzarri ieri ha svolto il primo allenamento con il Napoli e oggi guiderà la squadra nella sua prima partita (amichevole) con la Juve Stabia. Squadra non ancora al completo visti gli impegni con la Nazionale, il tecnico non vede l’ora di avere tutti a disposizione per iniziare a lavorare per bene. Come riporta il Corriere dello Sport però qualcosa è cambiato dal primo allenamento che diresse nel lontano 2009: quandò arrivò la prima volta urlava molto e fumava sigarette a ripetizione, adesso ha diminuito il volume senza perdere autorità ed è passato all’Iqos. La voglia invece è rimasta invariata.