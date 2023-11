Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli non affretterà la conferenza stampa di presentazione di Walter Mazzarri dal Konami Training Center di Castel Volturno, che al momento non è ancora stata prevista. Il motivo è che la società intende attendere il ritorno degli 11 nazionali alla base. Al momento, il tecnico avrà modo di parlare con Victor Osimhen, fermo alla base per riprendersi dal suo infortunio.