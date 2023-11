Radio Marte – Grava farà parte dello staff tecnico di Mazzarri

Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Marte, Gianluca Grava farà parte dello staff tecnico di Walter Mazzarri. L’ex difensore, attualmente responsabile del settore giovanile azzurro ed uno dei simboli della risalita dalla C alla A del Napoli, seguirà l’allenatore come collaboratore. Faranno parte del suo staff anche lo storico Nicolò Frustalupi ed il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli. Come preparatore dei portieri invece, verrà confermato Alejandro Rosalen Lopez, già al lavoro con Luciano Spalletti e Rudi Garcia.