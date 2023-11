Dzemaili: “verrò a trovare Mazzarri a Napoli!, Kvara ideale per lui”

L’ex centrocampista Blerim Dzemaili ha parlato sulle colonne del Il Mattino per parlare del ritorno di Mazzarri a Napoli.

Cosa nel pensi del ritorno di Walter a Napoli?

“contento di sapere che ritornato, meritava un altra chance, di sicuro lo verrò a trovare e intanto gli do un in bocca al lupo per il lavoro che deve svolgere perché all’inizio non sarà facile, bisogna subito sostenerlo”.

Cosa può dare in questo Napoli?

“può dare ancora molto, soprattutto in un Napoli che ha bisogno di ritrovare la fiducia e la spensieratezza che ha perso con addio di Spalletti, ma Walter conosce molto bene la piazza di Napoli, è certamente l’uomo giusto”.

Nel Napoli di oggi i giocatori sarebbero adatti al gioco di Mazzarri

“il centrocampo è attacco sono il top, Kvara e Politano sono adatti al gioco del mister, così come Raspadori e Osimhen, ho solo un dubbio, per il vecchio Napoli gli esterni come zuniga e maggio erano fondamentali, apparte Di Lorenzo non so se Mario Rui-Olivera sono adatti per Mazzarri”.