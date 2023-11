Calcio e Finanza – Le cifre del contratto di Walter Mazzarri: i dettagli

Walter Mazzarri è tornato. Dopo l’annuncio da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il tecnico toscano è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli.

Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, giornale online che riporta aspetti economici finanziari del mondo del calcio, Walter Mazzarri ha accettato un accordo fino al 30 giugno 2024, che secondo le indiscrezioni contiene una clausola a favore della società per un rinnovo annuale, dal valore di un milione di euro, comprensivo di premi.

Approdo tutt’altro che semplice per il nuovo tecnico azzurro, che non solo dovrà aspettare il rientro dalla sosta nazionale per ritrovare tutti i giocatori della rosa, ma dovrà preparare sfide decisive ai fini degli obiettivi prefissati dalla società e scontri diretti per quanto riguarda la Champions League.