Fassone: “Mazzarri? Conosce la piazza, ha voglia di ritornare in panchina. Ecco cosa penso delle scelte di ADL”

L’ex direttore generale del Napoli, Marco Fassone, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione radiofonica Radio Goal.

Il ds, in merito al ritorno in panchina di Mazzarri, si esprime così: “Mazzarri conosce la squadra e conosce anche la piazza. A differenza di Garcia che disse di non conoscere il passato, lui non commetterebbe mai un errore del genere. Ha molta voglia di ritornare sulla panchina del Napoli”.

Inoltre, l’ex dirigente piemontese commenta l’atteggiamento messo in atto non solo negli ultimi mesi ma in generale da parte del presidente De Laurentiis: “Il presidente ha dimostrato di essere perspicace, non voglio attribuirgli le colpe, nonostante i suoi modi di fare. Purtroppo, a causa delle circostanze è stato costretto a mettere in atto diversi cambiamenti”.