Lucchesi: “L’esonero di Garcia era inevitabile. Ecco come dovrà comportarsi la squadra con il nuovo allenatore”

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo italiano, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione radiofonica Marte Sport Live.

Il ds, in merito alla situazione difficile che sta affrontando la formazione azzurra, si è espresso così: “Quella del Napoli è una situazione delicata, il cambio dell’allenatore non comporta automaticamente una situazione migliore. Sembra che questi sette mesi restanti siano di transizione, in attesa della nuova stagione, il che genererebbe alibi anche ai calciatori. Il nuovo allenatore dovrà ricevere supporto da tutta la squadra e dalla società”.

Lucchesi, inoltre, spende alcune parole riguardo l’esonero di Rudi Garcia: “Era inevitabile il suo addio, oltre ad essere giusto. Penso che Garcia fosse di fatto esonerato da tempo. Ora i giocatori devono dare di più con il nuovo allenatore, ci sono moltissime partite da giocare”.