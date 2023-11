Juventus-Cagliari – Le formazioni ufficiali del match delle 18

Alle ore 18 all’Allianz Stadium va in scena la sfida tra il Cagliari di Claudio Ranieri e la Juventus di Massimiliano Allegri. Per la formazione bianconera le ultime sfide sono state positive, e al momento è a pochi punti dall’Inter prima, distante al momento solo due punti. La formazione sarda invece arriva da 2 vittorie di fila in casa, prima la pazza rimonta contro il Frosinone e poi col Genoa. Il tecnico bianconero si affida in attacco alla coppia formata da Kean e Chiesa, con Vlahovic ancora fuori. Dall’altra parte il tecnico romano schiera in attacco la coppia Petagna-Luvumbo. Queste le formazioni ufficiali del match:

Juventus – Szczesny; Bremer; Gatti; Rugani; McKennie; Miretti; Locatelli; Cambiaso; Kostic; Chiesa; Kean

Cagliari – Scuffet; Augello; Dossena; Goldaniga; Zappa; Jankto; Prati; Makoumbou; Viola, Luvumbo; Petagna