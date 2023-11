Repubblica-Garcia e le maledizioni da spezzare: il dato

Le ultime partite sicuramente non hanno convinto il presidente del Aurelio De Laurentis, che si aspettava un inizio di stagione molto più importante di quello che invece la classifica dichiara.

Una eventuale sconfitta contro l’Empoli porterà a una serie di scelte che De Laurentis dovrà monitorare una per una.

Garcia dovrà dare una risposta definitiva in campo: finora ha sempre fallito la partita prima della sosta (due sconfitte contro la Lazio finita 1-2 e contro la Fiorentina finita 1-3) e non ha mai vinto dopo la partita di Champions League (contro il Bologna finita 0-0, sconfitta contro la Fiorentina per 1-3, pareggio per 2-2 contro il Milan).

Il Napoli non vince una partita in casa dallo scorso Napoli–Udinese finita per 4-1 con i goal di: Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia, Simeone e Samardzic per l’Udinese.

Questi sono i dati che ha riportato Repubblica