Sky – Non solo il pareggio, il Napoli subisce ancora una volta gol al Maradona, il dato

Ieri sera il Napoli si è fermato sul muro dell’Union Berlino, non riuscendo a portare a casa più di 1 punto. Non c’è solo il problema del pareggio del Maradona, come riportato da Sky Sport, c’è un altro dato preoccupante nella squadra di Rudi Garcia in questa stagione. Gli azzurri fino ad ora hanno subito sempre gol nelle mure amiche dopo il 28 agosto, giorno dell’unico clean sheet casalingo di Meret e compagni. Dal 2-0 contro il Sassuolo alla seconda giornata di campionato gli azzurri hanno subito ben 12 gol in 7 partite giocate.