Tegola per il Real Madrid nel prepartita della sfida di Champions League contro il Braga di ieri sera. Nel riscaldamento si è fermato il portiere Kepa Arizzabalaga, che non ha potuto partecipare al match con i portoghesi. Come riporta il quotidiano inglese The Athletic il portiere spagnolo ex Chelsea ha rimediato un piccolo strappo all’adduttore destro. Per lui stop di quasi un mese, dovrà quindi saltare il match del Santiago Bernabeu contro il Napoli in programma per il 29 novembre.