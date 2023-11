Renica: “La colpa del gol subito non è di Garcia, i calciatori devono sapere cosa fare in campo, il problema è generale”

L’ex calciatore del Napoli Alessandro Renica ha parlato ai microfoni di Radio Goal della squadra di Rudi Garcia. Queste le sue parole: “La colpa del gol preso non è di Garcia, se non ci sono state le marcature preventive non è colpa dell’allenatore. Sono i calciatori che devono sapere cosa fare in campo, ai miei tempi richiamavo l’ordine quando c’era qualcosa che non andava. Il problema in questa squadra è generale, è di tutta la squadra, non solo della difesa. Ci sono poi le responsabilità individuali, quest’anno vedo anche tanti errori. Però mi chiedo come mai questo errori prima non si vedevano e ora sì? Il Napoli ha Salerno ha convinto, stava per riprendersi, e si può comunque rimettere in carreggiata la stagione. Io ricordo che il Napoli a Bologna avrebbe dovuto vincere e non l’ha fatto per il rigore sbagliato da Osimhen ma non è un rigorista. Mi sembra che Garcia non le legga male le partite, anche col Milan ha fatto degli ottimi cambi. Purtroppo quando le cose vanno male, le colpe vanno sempre all’allenatore, ma Garcia non è l’unico ad avere responsabilità”.