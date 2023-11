GdS – Il Napoli di Spalletti non c’è più, vittorie con Braga e Union questione di fortuna

Quest’anno il Napoli non riesce ad esprimersi al meglio. Dopo una buona partita non ne segue mai una altrettanto bella e si ritorna sempre a parlare del Napoli di Spalletti e di come Garcia non ci stia capendo granchè. Anche in Champions, in un girone sulla carta facile, le due vittorie contro Union e Braga sono arrivate dopo prestazioni non esaltanti, come scrive la Gazzetta: “Le vittorie esterne con Braga e Union sono state fortunate. Ieri si è vista gran confusione e poco equilibrio, sembra che la squadra abbia perso, oltre all’allenatore, quei canoni di gioco alla base della cavalcata con Spalletti. La situazione resta preoccupante in vista della seconda fase, anche più del sorteggio”.