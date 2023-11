Sky Sport – Garcia ha riunito la squadra per far rivedere il gol subito contro l’Union Berlino

Il Napoli ha steccato il primo dei match point per garantirsi la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Contro l’Union Berlino è arrivato uno spiacevole 1-1. A risaltare in negativo è il gol subito in avvio di ripresa, nato sugli sviluppi di un calcio d’angolo gestito non al meglio. Un aspetto che va sicuramente corretto. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore Rudi Garcia ha riunito la squadra in sala video prima dell’allenamento per far rivedere la situazione del gol subito.