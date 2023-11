Troise: “Osimhen e Raspadori in campo insieme? Difficile. Vi dico quali saranno le sfide decisive per Garcia”

L’allenatore Francesco Troise è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale riguardo la situazione attuale in casa Napoli e presenta il match di Champions League tra Napoli e Union Berlino, in programma domani al Maradona di Fuorigrotta.

Il tecnico si esprime così sul periodo complicato del club tedesco, in vista la sfida di domani pomeriggio: “Union Berlino? Sta attraversando un periodo difficile, nonostante le azioni pericolose che creano i giocatori non riescono a fare gol e portare a casa i 3 punti.”

Riguardo la situazione in casa Napoli, l’allenatore spende alcune parole sulla squadra allenata da Rudi Garcia: “Cambio modulo? Non credo lo farà Garcia, il 4-4-2 non gli dà sicurezza. Tornerà Osimhen e Raspadori tornerà in panchina. Non credo che li vedremo giocare insieme, ma mai dire mai”.

Facendo riferimento alla sfida di sabato scorso contro la Salernitana, Troise analizza il calendario del Napoli e le prossime sfide che vedrà coinvolto il club partenopeo: “Dopo Empoli ci sono Atalanta, Real Madrid ed Inter; saranno indubbiamente sfide decisive per capire se questa squadra può stare in vetta alla classifica”.