Union Berlino, Bonucci: “Napoli? Merita rispetto. Domani giocheremo per portare dei punti a casa”

In attesa del match di Champions League che vedrà come protagoniste Napoli e Union Berlino, in programma domani alle ore 18.45 allo stadio Maradona di Fuorigrotta, il difensore italiano dell’Union Berlino, Leonardo Bonucci, è intervenuto in conferenza stampa insieme all’allenatore Fischer.

L’ex Juventus ha speso alcune parole sul Napoli e sul suo ritorno in Italia, da avversario: “Tornare qui in Italia è emozionante per me. Lo è ancora di più a Napoli, dove ho giocato tante sfide importanti, valevoli per trofei altrettanto importanti.

Napoli ha un pubblico caloroso, sono sicuro che sarà una grande serata. Questa squadra merita rispetto”.

Per quanto riguarda la sua squadra, Bonucci afferma che l’Union è a Napoli per cercare punti importanti sia per la classifica che per il morale: “Dobbiamo cercare di fare una bella prestazione domani, cercando di strappare qualche punto. Serve tornare ad essere la squadra che eravamo l’anno scorso e che è arrivata in Champions”.

Infine, il difensore conclude caricando la squadra e i tifosi con queste dichiarazioni: “Domani giocheremo per i nostri tifosi, oltre per noi stessi. Ho una grande voglia di aiutare questa squadra. Ho delle sensazioni positive e sono convinto che faremo una grande partita”.