SKY – Napoli-Union Berlino, le probabili formazioni: ritorno importante in difesa

Il Napoli affronterà l’Union Berlino domani pomeriggio alle ore 18.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Pochi dubbi per l’allenatore francese, in vista del match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League. Il Napoli a caccia dei 3 punti e mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi di finale.

Come riportato da Sky, con Osimhen ancora out per infortunio, ci sarà di nuovo Raspadori al centro dell’attacco del Napoli.

In difesa solito ballottaggio tra Mario Rui e Olivera sull’out di sinistra, con il portoghese favorito. Al centro rientra Natan dopo il turno di squalifica in campionato.

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia