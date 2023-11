Napoli-Union Berlino, primato negativo storico per la squadra tedesca in caso di sconfitta

Stagione da dimenticare per i biancorossi di Fischer, che in caso di sconfitta contro il Napoli domani sera, approderebbero a 13 ko di fila tra Bundesliga e Champions. Il Corriere dello Sport scrive: “Sono svanite le virtù che hanno caratterizzato l’ascesa dalla Serie B alla maggiore competizione europea nell’arco di appena cinque anni. Ormai non riesce più a fare gol da cinque partite. La campagna di rafforzamento per competere in Champions si è rivelata fallimentare, ora l’Union al penultimo posto lotta contro la retrocessione. La squadra costruita dal magio svizzero Fischer si è sfaldata”.