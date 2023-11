Schwoch: “L’obiettivo del Napoli è lottare per lo scudetto. Raspadori? Sarà difficile fare a meno di lui con il ritorno di Osimhen”

Stefan Schwoch, dirigente sportivo ed ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione radiofonica di Radio Marte.

L’ex Napoli ha speso qualche parola su quali devono essere gli obiettivi del Napoli: “Il Napoli, da campione d’Italia, deve difendere lo scudetto sul petto e lottare per il titolo. Sarà sicuramente difficile riconfermarsi ma deve lottare fino all’ultima giornata restando a pochi punti dalla vetta”.

Schwoch, inoltre, si sofferma sul talento italiano Giacomo Raspadori e su quale sia il suo ruolo ideale: “Raspadori è un falso nueve. Il ragazzo è in ottima forma, sarà molto difficile tenere in panchina un giocatore come lui una volta che tornerà Osimhen. Garcia dovrebbe cambiare modulo per far giocare entrambi”.

“Giacomo sa adattarsi a molti ruoli, si impegna sempre, anche quando non è vicino la porta e gioca sulle fasce. Per Garcia è un giocatore fondamentale” conclude l’ex bomber azzurro.