Napoli-Union Berlino, il club tedesco allerta i propri tifosi: “Aree remote di Napoli da evitare”

L’Union Berlino sfiderà domani pomeriggio alle ore 18.45 allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli di Rudi Garcia.

Il club, in vista del match, ha pubblicato una nota sui propri canali ufficiali per allertare i tifosi tedeschi per quanto riguarda i luoghi potenzialmente pericolosi della città di Napoli.

Ecco la nota ufficiale del club sui propri canali: “Poiché sia il club ospitante che le autorità di sicurezza locali indicano il potenziale di rischio per gli appassionati di calcio, il 1. FC Union Berlin invita ad osservare le seguenti istruzioni: si raccomanda agli unionisti di indossare abiti da tifosi rossi e bianchi esclusivamente allo stadio durante il loro soggiorno a Napoli. Le aree remote della città di Napoli devono essere evitate”.