CdM – Difficilmente Osimhen tornerà contro L’Atalanta

Le ultime notizie riguardo a Victor Osimhen indicano che dovrebbe tornare a Napoli al massimo domani sera. Tuttavia, non c’è ancora un comunicato ufficiale che confermi quando esattamente avverrà il suo ritorno in Italia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, è improbabile che il bomber sia disponibile per la sfida contro l’Atalanta, prevista per il 25 novembre.

Il giocatore nigeriano ha seguito un programma di allenamento personalizzato, stilato in collaborazione con lo staff medico del Napoli, che monitora i suoi progressi passo dopo passo. Anche se i tempi di recupero si sono allungati, si vuole evitare di rischiarlo per ulteriori giorni, specialmente in questa fase cruciale del campionato. Una volta strappato

L’obiettivo di Rudi Garcia è quello di riaverlo a disposizione per la penultima partita del Gruppo C di Champions League, che è prevista contro il Real Madrid il 29 novembre al Santiago Bernabeu.