Niente sold out domani per la sfida con l’Union Berlino al Maradona. Sono previsti circa 40 mila tifosi azzurri e 2 mila tedeschi. Lo riporta Radio Marte: “Sono ancora disponibili pochi biglietti per tutti i settori, ma l’orario e il giorno (feriale), sono un ostacolo per il sold out. Ci sarà comunque un bel colpo d’occhio domani. Saranno circa 40 mila i tifosi azzurri a sostenere la squadra e circa 2 sostenitori dell’Union pronti a farsi sentire”.