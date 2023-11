Nani: “Lindstrom? È un 10. Presto dire che il Napoli sia fuori dalla lotta scudetto”

Gianluca Nani, ex direttore sportivo di West Ham, Brescia e Reading, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal.

L’ex ds si esprime sul nuovo acquisto del Napoli, Lindstrom e di un suo probabile approdo nella città partenopea: “Lindstrom? Lo conosco e vi dico che la penso come De Zerbi. È una mezz’ala offensiva, può giocare come esterno sinistro ma sempre rientrando sul destro. È un sotto punto, non deve giocare molto lontano dalla porta. Per me è un 10, ovviamente è Garcia che lo vede allenarsi tutti i giorni ed è giusto far scegliere a lui la posizione adatta”.

Sul suo probabile approdo a Napoli e sulla corsa scudetto: “Io al Napoli? Non c’è nulla. Meluso, Micheli e Mantovani sono i migliori. Secondo me il Napoli non è fuori dalla corsa scudetto, anche se Inter e Juventus sono un po’ più avanti rispetto alle altre”.