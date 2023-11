L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del rinnovo di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano Zielinski sembra soffrire meno di tutti i cambiamenti esterni. Tre gol e altrettanti assist e soprattutto la testa leggera. Il polacco sembra sbloccato e per nulla condizionato dalla scadenza prossima del contratto. In estate ha rifiutato le offerte saudite, perché è voluto restare a Napoli. Però poi non è arrivato il rinnovo, ma questo ha lasciato immutato il suo attaccamento alla maglia. Sullo sfondo sia i bianconeri sia i nerazzurri, con Giuntoli e Marotta pronti a fargli firmare contratti da quattro milioni netti a stagione. Ma non è escluso un colpo di scena. Perché se arrivasse una offerta importante del Napoli, Piotr preferirebbe restare ancora in azzurro.