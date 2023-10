Il Mattino – Garcia non vuole una ricaduta di Anguissa, ecco la gestione prevista con Milan e Salernitana

Rudi Garcia non vuole altri problemi per Anguissa. Il tecnico francese conosce il centrocampista dai tempi del Marsiglia e l’ha sempre considerato come uno dei giocatori chiave di questo Napoli. Dopo l’infortunio che l’ha costretto a saltare le partite con Hellas Verona ed Union Berlino, nonostante le buone prestazioni di Cajuste, il mister vuole ritrovare il prima possibile il camerunese, senza però rischiare di farlo ricadere in un nuovo problema fisico.

Per la partita di oggi lo si aspetta in panchina: non sembra infatti necessario rischiarlo dal primo minuto ed è più opportuno mandarlo in campo solo in caso di necessità. Garcia vorrebbe invece averlo a disposizione per il derby con la Salernitana, per farlo giocare titolare.