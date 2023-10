L’ex Calaiò: “Sono preoccupato, vi dico cosa sbaglia Garcia”

Emanuele Calaiò è stato intervistato alla trasmissione televisiva “Delietta Gol”. L’ex azzurro è molto pessimista riguardo il futuro azzurro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“L’anno scorso si è chiuso un ciclo e sarà difficile ritrovare un Napoli come quello. Ora c’è Garcia, un allenatore nuovo è vero, ma restano però delle negatività che riguardano la gestione societaria: l’anno scorso non c’erano scontenti neanche in panchina, non c’erano rumors sui rinnovi…i top player devono essere lasciati tranquilli. Poi il mercato che non ha portato un vero sostituto di Politano e secondo me non abbiamo sostituito Kim nel migliore dei modi. Natan a Berlino individualmente ha fatto un’ottima partita. La vittoria e la prestazione di Kvaratskhelia sono le cose da salvare del match di Berlino. Resta la preoccupazoine che certe cose le puoi camuffare con il Lecce, con l’Union Berlino, però appena alzi il livello tecnico dell’avversario il Napoli va in difficoltà. Bisognava dare continuità al progetto, non snaturare in così poco tempo una squadra, ma portare le sue idee un poco alla volta, penso che Garcia abbia peccato di presunzione. Non posso dire che sono contento di questa fase difensiva, dell’idea di gioco di Garcia e sono preoccupato che questa squadra così com’è possa lottare per lo scudetto o per i quarti di Champions”.