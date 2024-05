Gazzetta – il Bologna pensa ad Italiano, la situazione

Il Bologna ha salutato Thiago Motta e oggi giocherà l’ultima partita della stagione 2023-2024 contro il Genoa di Alberto Gilardino a Marassi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono tre principali candidati per sostituire Motta sulla panchina rossoblù. In cima alla lista c’è Vincenzo Italiano, che dopo tre anni lascerà la Fiorentina e attualmente è in corsa per la vittoria della Conference League. Sebbene Italiano sia stato accostato anche al Napoli e al Nottingham Forest, il Bologna lo sta seriamente considerando. Un altro candidato è Maurizio Sarri, che è alla ricerca di una nuova sfida dopo la sua burrascosa separazione dalla Lazio. Il terzo nome sulla lista è Raffaele Palladino, che potrebbe lasciare il Monza dopo aver ottenuto un’altra salvezza. Oltre a questi tre, ci sono anche altri nomi che spiccano sullo sfondo. Roberto De Zerbi, dopo l’esperienza in Inghilterra, tornerebbe volentieri in Italia. Eusebio Di Francesco e Domenico Tedesco sono anche tra i potenziali candidati. Infine, il Bologna avrebbe fatto un tentativo anche per Stefano Pioli, ma le possibilità di manovra in questo caso sono limitate.