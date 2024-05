Zazzaroni: “Il Napoli deve fare all-in su Conte. Cattivi segnali da incontro Gasp-Percassi”

Ivan Zazzaroni è intervenuto a Radio KissKiss Napoli per parlare della situazione del club azzurro.

Di seguito le sue parole: “L’incontro tra Gasperini e Percassi si sta prolungando, è iniziato alle 12.30 e non è finito, per cui non è un buon segnale. Gasperini chiede garanzie tecniche importanti, due giocatori di un alto livello e la conservazione della rosa attuale e non vuol prendere gli schiaffi in Champions. Lui è molto attratto da Napoli, ma se dopo 8 anni gli danno le garanzie che chiede allora resta a Bergamo. Nell’Atalanta nessuno arriva a guadagnare 3 mln netti, per cui i giocatori molto importanti non sarebbero attratti da Bergamo. De Laurentiis dovrebbe fare all-in con Conte”.

Poi Zazzaroni ha continuato: “Pioli sarebbe la terza scelta e si verrebbe a misurare con una realtà che vuol vincere qualcosa l’anno prossimo. Italiano sarebbe pure attratto, ma sarebbe la quarta scelta. Son personaggi orgogliosi e se rimuovono l’orgoglio possono anche accettare un’eventuale proposta del Napoli. Palladino potrebbe essere una scelta di Firenze se dovesse staccarsi da Riso. Italiano ha avuto un contatto col Bologna oggi, ma lui aspetta ancora il Napoli. Juric potrebbe essere il primo candidato per l’Atalanta nel caso in cui Gasperini venisse a Napoli”.