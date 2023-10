Sky – Leao non segna da sei partite? C’è il dato che fa tremare il Napoli

Il big match della decima giornata di Serie A è Napoli-Milan. Settimana infernale per i rossoneri, che in pochi giorni hanno affrontato Juve, PSG e domenica avranno davanti il Napoli. Anche se le ultime uscite contro i partenopei nella scorsa stagione sono state più che positive, i diavoli devono tenere alta la guardia. Sky ha fatto notare che Rafa Leao, uno dei protagonisti più attesi, non segna da sei partite. Un dato davvero impressionante se si pensa che la scorsa stagione il portoghese aveva collezionato tre gol e un assist nelle prime sei partite. La redazione di Sky sottolinea però come contro il Napoli Leao si risvegli facilmente. Sono due i gol e due gli assist nelle sette partite disputate contro gli azzurri. Uomo avvisato…