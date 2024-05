De Maggio: “Entro lunedì avremo novità da ADL. Gasperini mi disse…”

Valter De Maggio è intervenuto a Radio Goal per parlare di De Laurentiis, in vista del prossimo intervento del patron azzurro.

Ecco le sue parole: “Tra oggi e domenica tutte le cose avranno uno sbocco naturale, lunedì mattina alle 9.30 il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis parteciperà ad un convegno moderato da Carlo Alvino, succederanno cose tali che lunedì credo avremo delle indicazioni”.

Poi De Maggio ha continuato: “Una volta ad un premio mi chiese un po’ di pausa, se ne andò con la moglie in Costiera Amalfitana, lui e la consorte amano Napoli, Capri, Procida, Ischia. Quando tornò mi confessò il suo amore per la città azzurra e disse testualmente: “Beh, ma voi qui vivete in Paradiso”. E’ molto attratto dall’offerta del club partenopeo, staremo a vedere…”.