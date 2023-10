Secondo quanto riportato da Sky Sport, dalle parti di Castel Volturno sembra voler prevalere la prudenza. Lo staff azzurro non vuole forzare i tempi del ritorno di Frank Zambo Anguissa. Quasi sicuramente al suo posto ci sarà Cajuste. Dopo una buona prestazione contro l’Hellas Verona, l’ex Reims non ha convinto contro l’Union Berlino. Il Milan è l’occasione perfetta per riscattarsi, Elmas non sembrerebbe favorito per sostituire il numero 99.