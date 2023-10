Marchetti: “Il Napoli vince ancora una gara sporca, l’umore in casa azzurra è cambiato rispetto a due settimane fa”

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti all’interno del proprio editoriale su TMW ha parlato del Napoli di Rudi Garcia. Queste le parole di Marchetti: “Il Napoli dal canto suo riesce a vincere una partita sporca, ancora una volta con una giocata di Kvara, nonostante l’assenza di Osimhen. Le famose 3 partite di Garcia, sono iniziate con 2 vittorie, e all’appello manca il big match contro il Milan. Ma la cosa sicura è che l’umore in casa azzurra sia completamente cambiato rispetto a 2 settimane fa. La crisi sta rientrando piano piano, anche se non possiamo dire che sia passata e che sia definitivamente alle spalle. Il cielo non è ancora terso, ma non ci sono più i nuvoloni. E se De Laurentiis con le sue dichiarazioni aveva contribuito a creare un clima avverso, mettendo lui stesse in discussione le scelte dell’allenatore. Con le ultime dichiarazioni e soprattutto con la sua presenza a Castel Volturno ha ristabilito ordine e tranquillità. E questo lo si vede anche in campo”.