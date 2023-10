Galli: “Il Napoli l’anno scorso si divertiva, quest’anno nessuno sorride. Su Maradona…”

Giovanni Galli, ex portiere di Napoli e Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal.

Il doppio ex, in vista del big match di domenica sera, si è espresso riguardo l’attuale situazione del Napoli e del nuovo allenatore: “Domenica sera mi aspetto delle risposte sul campo da parte del Napoli. Il nuovo allenatore non mi convince, non penso abbia portato giovamento al Napoli; con Spalletti si divertivano, quest’anno non vedo nessuno sorridere, fatta eccezione per Raspadori”.

Inoltre, l’ex portiere, fa un tuffo nel passato e ricorda le vecchie sfide tra Napoli e Milan, definendole “sfide straordinarie in cui c’era solo rivalità sportiva e nient’altro”.

Sempre con uno sguardo al passato, Galli ha commentato così il suo ricordo di Maradona: “Quando c’era lui in campo, con me tra i pali, era impossibile pensare ad una soluzione. Vado fiero di tutti i goal che mi ha fatto perché ogni volta che li riguardo so che sono rimasto nella storia”.