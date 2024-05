De Laurentiis tenta Gasperini. Ecco i dettagli:

Secondo l’edizione online de La Repubblica Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato Gasperini il quale sarebbe molto tentato, ecco quanto riportato: “Se il presidente Percassi lo ha confermato in virtù di un contratto fino al 2025, il diretto interessato è aperto all’ipotesi dell’addio perché tentato dal Napoli e dalla sfida di riportare in alto questa squadra. Il grande club che Gasp nella sua carriera ha soltanto sfiorato (la parentesi all’Inter è durata troppo poco) resta l’unico cruccio di una carriera condotta ad altissimi livelli e culminata con il successo in Europa League, storico per l’Atalanta. L’allenatore entro domani incontrerà il presidente Percassi e comunicherà la sua scelta. L’Atalanta ovviamente gli proporrà un nuovo contratto (quello attuale scade nel 2025) per rilanciare il ciclo e proseguire insieme. Ma il Napoli è fiducioso e spera di spuntarla: sul piatto c’è un triennale”.