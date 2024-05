De Maggio: “Gasperini tentato. Incontro con Percassi e poi deciderà”

Walter De Maggio direttore di Kiss Kiss Napoli ha dato aggiornamenti sulla questione Allenatore e in particolar modo sulla questione Gasperini. Ecco le sue parole: “Il tecnico è molto combattuto, ha molto apprezzato la proposta chiara ed il modo di operare del Napoli, e soprattutto la prospettiva di vivere una piazza che lo affascina. Dall’altra parte, però, sa che lascerebbe una società che lo stima molto e che gli darebbe la possibilità di giocarsi la Supercoppa Europea ad agosto, la nuova Champions League con format innovativo e non ultima la Supercoppa italiana. Sarà determinante l’esito del vertice anche per capire se i programmi della Dea saranno ambiziosi e migliorativi. La tentazione Napoli resta forte ed è convinto che, con gli interventi giusti sul mercato, gli azzurri tornerebbero ad essere protagonisti nei primi posti della classifica di Serie A, avendo stima ed ammirazione per tantissimi calciatori che compongono la rosa del Napoli. I rapporti col presidente Percassi sono splendidi e, se decidesse di partire, non ci sarebbero conseguenze: il contratto verrebbe risolto in bonis senza nessuna penale da pagare lasciandolo libero di viversi l’esperienza partenopea. Ha rifiutato il Benfica, l’Arabia Saudita, due club della Premier. Se lascia Bergamo ha già scelto: solo il Napoli. Il tecnico domani darà risposta definitiva al Napoli. In mattinata dopo l’allenamento avrà un vertice con il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, e solo dopo questo confronto deciderà se restare oppure no a Bergamo.”