Vigliotti: “Troppi nomi per la panchina. Dopo il 2 giugno la decisione”

Gianluca Vigliotti giornalista è intervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli dove ha affrontato il tema nuovo allenatore per il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Quella per l’allenatore è un’attesa importante, siamo difronte ad un nuovo libro per il Napoli. Sono in modalità off, sono attendista. Mi sono tranquillizzato da un po’ perchè peggio di così è difficile fare per il Napoli. Gasperini, Conte, Pioli, Italiano, Allegri, De Zerbi, non ci sto capendo più niente. Se la scelta ricadesse su uno tra Gasperini e Italiano bisognerebbe aspettare il 2 giugno per via dell’ultima di campionato tra le due squadre”.