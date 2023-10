Incocciati a Kiss Kiss: “In questo momento Raspadori è in stato di grazia, è imprescindibile in questo momento”

L’ex calciatore Beppe Incocciati ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Raspadori e Simeone. Secondo Incocciati domenica contro il Milan dovrebbe giocare l’ex Sassuolo, che al momento sembra imprescindibile. Queste le sue parole: “Secondo me contro il Milan giocherà Raspadori, è in stato di grazia e deve giocare. Simeone poi partendo dalla panchina sarà molto utile a partita in corso, Jack invece per me è imprescindibile nel gioco del Napoli. Il Milan non sta attraversando un buon momento, i rossoneri ogni volta che incontrano una grande stanno perdendo. Il derby contro l’Inter, la partita con la Juventus e il Psg hanno evidenziato un problema nella squadra di Pioli. Il Napoli in casa soffre contro le squadre organizzate come la Lazio e la Fiorentina. Domenica sarà una bella sfida, se il Napoli dovesse vincere manderebbe profondamente in casa il Milan”.